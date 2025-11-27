Potenza, procede il Censimento delle popolazione e delle abitazioni. Ecco gli orari del Centro Comunale

Procedono le operazioni del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzate dal Comune di Potenza secondo le direttive dell’Istat – Istituto Nazionale di Statistica.
Si avvisa la cittadinanza che, solo per la giornata del 28 novembre 2025, il Centro Comunale di Rilevazione di Piazza Matteotti sarà aperto al pubblico solo la mattina dalle 10,00 alle 12,00, invece sarà chiuso nel previsto orario dalle 15,30 alle 17,30.
Tuttavia, rimarrà aperta, dalle 16:00 alle 18:00, la sede di Piazza Europa – Municipio sezione S. Maria – primo piano (tel. 0971.415873)