A Bella un viaggio attraverso i racconti, le storie della Lucania e della lucanità. L’evento

Sarà presentato domani sabato 8 novembre, a Bella (Pz), presso la sala consiliare del Comune, alle ore 17.00, il secondo volume “Terre Lucane – Il cammino di un popolo tra storia e storie, luoghi e personaggi” a cura dell’Accademia Tiberina sezione della Lucania.

Un viaggio attraverso i racconti, le storie tra passato, presente e futuro della Lucania e della lucanità.

Ai saluti istituzionali del Sindaco Leonardo Sabato, seguiranno gli interventi dei coautori del volume a cominciare dall’autore bellese Simone Noviello, Gianfranco Blasi, Giuliana Bruno, Rocco Carbone, Michele Radice, Leonarda Rosaria Santeramo.

Mentre le conclusioni saranno affidate al presidente dell’Accademia Tiberina Lucana coautore e curatore del volume, Nicola Pascale.

L’incontro sarà coordinato dall’insegnante e scrittore bellese Tonino Tarantino.

Di seguito la locandina con i dettagli.