Basilicata, salvato un raro pulcino di assiolo: ecco l’intervento delle Volanti

Gli agenti delle Volanti del Commissariato di P.S. di Pisticci sono intervenuti presso la Villa Comunale di Marconia, dove è stato rinvenuto un pulcino di assiolo, un piccolo rapace notturno appartenente alla famiglia delle civette, specie particolarmente protetta.

L’esemplare, apparentemente in difficoltà, è stato recuperato, messo in sicurezza e affidato alle cure del personale competente per il recupero e la tutela della fauna selvatica.

Un piccolo gesto che contribuisce a preservare una grande ricchezza: la nostra natura.