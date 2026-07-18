Il Ministro Lollobrigida e l’assessore regionale a Nemoli alla Mostra dei bovini. I dettagli

Un’intensa giornata dedicata alle infrastrutture strategiche e alle eccellenze agroalimentari della Basilicata.

Dopo aver effettuato in mattinata un sopralluogo alla diga di Montecotugno, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e l’assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, si sono recati a Nemoli.

Il suggestivo borgo lucano ospita in questi giorni la XX Mostra Nazionale dei bovini di razza Podolica iscritti al Libro Genealogico Nazionale.

L’evento, promosso dall’Associazione Regionali Allevatori (A.R.A.) della Basilicata e dalla Regione, in stretta collaborazione con ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne) e A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori), con il patrocinio del Comune di Nemoli, si conferma come l’appuntamento centrale per la valorizzazione della biodiversità, delle eccellenze zootecniche e dei sapori autentici del territorio lucano.

Una tre giorni ricca di appuntamenti che vede alternarsi concorsi zootecnici, focus tematici, laboratori didattici, mostre dell’artigianato e percorsi legati alla gastronomia tradizionale.

Ha detto il Ministro:

“Un’iniziativa capace di creare quella giusta connessione tra le potenzialità del turismo e la capacità di manutenzione del territorio, che passa inevitabilmente per i nostri agricoltori, veri e propri custodi del territorio stesso.

L’allevamento è fondamentale, molto più di quanto immaginino le persone che non frequentano, evidentemente, i luoghi in cui, per esempio, i nostri allevatori – e in particolare quelli della razza Podolica – mantengono il territorio con un allevamento allo stato brado.

Qui le vacche circolano più libere di quelle che sono in stalla e mangiano anche, dal mio punto di vista, meglio, perché hanno un’alimentazione differenziata, stagionale.

Il risultato è la produzione di un latte di altissima qualità.

Questo differenzia non solo il latte stesso, ma i formaggi che ne derivano, creando prodotti come il caciocavallo podolico che è un elemento di eccezionale valore, forse troppo poco conosciuto e quindi, a volte, meno apprezzato anche in termini di riconoscibilità da parte di chi lo deve acquistare”.

Ha detto Cicala:

“È un momento importante.

Abbiamo qui il Ministro Francesco Lollobrigida che ci ha onorato della sua presenza.

È un bel segnale, un segnale importante perché dimostra la massima attenzione del Governo non soltanto verso il comparto dell’allevamento, ma a tutto il settore agricolo.

Un’attenzione alla Basilicata sempre crescente: questo ci inorgoglisce da una parte e, dall’altra, ci fa guardare al futuro con un’idea di programmazione chiara e definita”.