Aurora porta Lauria sul podio nazionale: è vicecampionessa italiana di Solo Latin ai Campionati di Rimini! Bravissima

Il Sindaco Antonio Rossino e l’intera Amministrazione comunale di Lauria esprimono le più vive congratulazioni ad Aurora Viceconti, giovane talento lauriota che:

“grazie a passione, sacrificio e determinazione, continua a portare in alto il nome di Lauria nel panorama della danza sportiva.

Dopo un percorso iniziato fin da bambina, Aurora ha conquistato traguardi di assoluto prestigio fino a laurearsi l’11 luglio scorso, vicecampionessa Italiana nella disciplina Solo Latin ai Campionati Nazionali di Rimini, ottenendo inoltre la promozione nella Classe AS, la categoria più prestigiosa delle danze latino-americane.

Un risultato che premia non solo l’impegno della giovane atleta, ma anche il prezioso lavoro della Dance team Basilicata e dei maestri fratelli Angela e Italo Meiack, che con professionalità e dedizione accompagnano ogni giorno la crescita di tanti giovani talenti del nostro territorio.

L’Amministrazione comunale rivolge ad Aurora un sincero augurio per un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni sportive e invita tutta la cittadinanza a partecipare al tradizionale e attesissimo saggio di fine anno della scuola di danza, in programma mercoledì 23 luglio in Piazza del Popolo, per applaudire il talento e l’impegno degli allievi e dei loro insegnanti.

Brava Aurora, Lauria è orgogliosa di te!”.