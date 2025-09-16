A Moliterno il Bibliomotocarro del maestro Lacava. Ecco quando

Mercoledì la BiblioMediateca “Giacomo Racioppi” Moliterno saluta il nuovo anno scolastico con il Bibliomotocarro del maestro Lacava.
Come fa sapere l’Amministrazione, gli alunni del nostro Istituto Racioppi vi aspettano per condividere libri ed allegria.
Un incentivo ad intraprende la piu bella delle avventure: la lettura!
La lettura migliora la vita.
La lettura potenzia la capacità di scrittura, ampliando la conoscenza del mondo.
Stimola la creatività e l’immaginazione, sviluppando il pensiero critico.
Inoltre, favorisce l’empatia e la comprensione delle emozioni, aiutando i ragazzi a relazionarsi meglio con gli altri.
