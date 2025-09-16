ULTIME NEWS

“Per la prima volta una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia”. Queste le parole di Bardi

16 Settembre 2025

Per la prima volta una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia.

A Katia Buchicchio, diciottenne di Anzi, vanno i miei più sinceri complimenti e l’abbraccio di tutta la comunità lucana.

La sua vittoria è un riconoscimento di bellezza, ma anche al talento, alla grazia e alla determinazione che la nostra terra sa esprimere.

Katia porta con sé i sogni di tanti giovani lucani e ci ricorda che, anche partendo da un piccolo borgo, si può arrivare lontano.

La Basilicata è orgogliosa di lei e le augura un futuro ricco di successi, certo che continuerà a rappresentare la nostra regione con eleganza e passione”.

Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.