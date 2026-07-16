A Palazzo Chigi confronto sulla Basilicata. I dettagli

“Quello di oggi, a Palazzo Chigi, è stato un confronto di fondamentale importanza che dimostra la massima attenzione del Governo nazionale verso la Basilicata in un momento così delicato per il nostro tessuto produttivo e industriale”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi, a margine della riunione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla quale hanno partecipato i Ministri Urso, Calderone e Foti, oltre a una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al centro del tavolo sono state poste le principali emergenze e opportunità del territorio lucano: dalla crisi profonda del comparto automotive alla capacità estrattiva di gas e petrolio, fino allo sviluppo industriale, alle infrastrutture idriche per gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, al piano di autonomia energetica di Acquedotto Lucano e ai progetti legati alla ZES e alla ZES Cultura.

Ha spiegato il Governatore:

“Abbiamo sviscerato i dossier più caldi per il futuro della nostra regione.

La complessità delle sfide che abbiamo di fronte, a partire dalla transizione dell’automotive fino alla gestione strategica delle risorse idriche ed energetiche, richiede un approccio mirato, tempestivo e sinergico”.

Proprio per dare concretezza al percorso avviato a Palazzo Chigi, il Presidente Bardi ha annunciato l’avvio immediato di una serie di incontri bilaterali con i singoli Ministeri e i dipartimenti competenti.

Questi tavoli tecnici consentiranno di fare un punto analitico e aggiornato sulle singole vertenze e sulle risorse disponibili con l’obiettivo di disegnare strategie d’azione congiunte tra Regione e Governo per sbloccare i finanziamenti e salvaguardare i livelli occupazionali.

Ha aggiunto Bardi:

“La Basilicata non può muoversi da sola di fronte a crisi di portata globale e nazionale.

L’impegno condiviso oggi con il Sottosegretario Mantovano e con i Ministri presenti ci permette di tradurre i singoli dossier in piani d’azione definiti, con tempi e risorse certe, per dare risposte immediate ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie lucane”.