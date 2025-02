A Possidente al via i lavori del Campo Sportivo: “un tassello importante di un mosaico più grande”. L’annuncio

Il Campo Sportivo di Possidente è risultato beneficiario del finanziamento Regionale Top Sport, che consentirà di eseguire lavori di ammodernamento ed omologazione dell’impianto per lo svolgimento dell’attività agonistica per un importo di €499.280,00.

Piena soddisfazione da parte dell’Assessore allo sport, Francesco Telesca:

“Grande risultato, per cui ringraziamo in primis la Regione Basilicata e nello specifico l’Assessore alle Attività Produttive Franco Cupparo.

Si prosegue nel solco dei lavori già intrapresi negli scorsi anni dove l’impianto era già stato dotato delle nuove Torri Faro.

Con questo importante finanziamento di riqualificazione finalmente si potrà riconsegnare un impianto moderno al passo con i tempi e con le esigenze di tutto il territorio.

Approfitto, non per ultimo, per ringraziare i nostri uffici comunali per il lavoro svolto.

La direzione è quella giusta, anche se la vastità del nostro territorio comunale ci fa guardare a quello di Possidente come un tassello importante di un mosaico più grande da completare con l’ammodernamento complessivo di tutti gli impianti sportivi“.