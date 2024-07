A Potenza appuntamento gratuito con il cinema! I dettagli

Proiezione speciale di “OasiCinema, il cinema dell’ambiente” giovedì 1 agosto alle ore 21 presso il piazzale Don Colucci adiacente la Chiesa di Sant’Anna e Gioacchino di Potenza.

Alla presenza dei registi Andrea Marinelli e Lorenzo Pellegrini sarà proiettato il documentario “All eyes on the Amazon”.

Il petrolio viene estratto nell’Amazzonia ecuadoriana già dagli anni ’70. Nel corso dei quattro decenni seguenti, gli idrocarburi hanno continuato a suscitare speranze di sviluppo, generando nel contempo una serie di impatti sulle comunità.

L’equilibrio della foresta pluviale più grande del mondo è in pericolo. I responsabili negano. I governi minimizzano.

Ma oggi tutti gli occhi del mondo sono puntati sull’Amazzonia. Soprattutto gli occhi delle comunità indigene che la abitano, custodi di un patrimonio millenario.

Il documentario “All Eyes on the Amazon” ha voluto catturare l’impegno che donne e uomini di ogni età mettono nella loro lotta quotidiana per il diritto a respirare aria pulita, mangiare cibo sano, bere acqua non contaminata e poter coltivare senza che una pioggia di petrolio distrugga il loro raccolto, mostrando i luoghi in cui viene estratto l’oro nero ed esplorando un’iniziativa di monitoraggio ambientale che coinvolge le comunità del luogo impegnate a documentare gli impatti socio-ambientali dell’estrazione di petrolio sulla popolazione indigena e meticcia.

In aiuto viene la tecnologia perché non siano più invisibili, perché tutti possano avere sotto gli occhi le prove di un disastro.

Tecnologie avanzate, tra cui droni, smartphone e app su misura, vengono implementate attraverso un progetto che combina coscienza dei cittadini, attivismo accademico, mobilitazione indigena.

Gli strumenti e le strategie impiegate sono strumenti nella lotta lenta di David e Golia per la giustizia ambientale che mettono le comunità locali e gli attivisti contro gli interessi delle industrie estrattive.

La visione collettiva sarà preceduta dal video di Luca Manes e Giulio Napolitano: “La montagna sventrata dal petrolio italiano” presentato da Mimmo Nardozza, collaboratore di ReCommon.

La Basilicata è la più grande riserva petrolifera d’Italia. Il progetto della Total Tempa Rossa, realizzato principalmente nel comune di Corleto Perticara (Potenza), dovrebbe portare all’estrazione di 480 milioni di barili di petrolio, ma i rischi per l’ambiente e per la salute degli abitanti non sono ancora chiari.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.