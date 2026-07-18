Marateale – Premio Internazionale: Nino D’Angelo sarà il grande protagonista della serata inaugurale! I dettagli

Nino D’Angelo sarà il grande protagonista della serata inaugurale della XVIII edizione del Marateale – Premio Internazionale, in programma il 20 Luglio nella splendida cornice del Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere di Maratea.

L’artista presenterà “Nino. 18 giorni insieme al figlio Toni, che ne firma la regia. “Nino. 18 giorni” non è soltanto il ritratto di un’icona della cultura popolare italiana, ma quello di un legame profondo.

Attraverso un dialogo intimo tra padre e figlio, Toni D’Angelo indaga la figura dell’uomo prima ancora del personaggio pubblico, ripercorrendo il cammino di Nino D’Angelo dalle origini napoletane alla consacrazione nazionale.

Cantautore, attore, autore teatrale e compositore, protagonista di una stagione irripetibile del cinema e della musica popolare, Nino D’Angelo ha saputo dare voce a un’Italia spesso rimasta ai margini del racconto ufficiale, trasformando emozioni, sacrifici e speranze in un patrimonio condiviso da milioni di persone.

Un percorso straordinario che il Marateale celebrerà con il conferimento del Premio alla Carriera, un omaggio a un artista che ha attraversato decenni di storia dello spettacolo italiano mantenendo intatta la propria autenticità e la capacità di emozionare il pubblico.

La XVIII edizione del Marateale si svolgerà a Maratea dal 20 al 25 Luglio.