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Ruoti: “nascono i primi medaglioni in bronzo con impresse le immagini che rappresentano il nostro abito tradizionale”. Ecco le foto

18 Luglio 2026

“Dopo una lunga attesa per la lavorazione delle opere, ieri ci sono stati finalmente consegnati i primi due medaglioni in bronzo dorato.

Con questa operazione di realizzazione delle opere abbiamo voluto dare una forma tangibile e duratura alla nostra memoria storica”.

Spiega l’Associazione Culturale Recupero Tradizioni Ruotesi:

“Questi due manufatti non sono semplici oggetti, ma custodi della nostra identità: le immagini impresse rappresentano infatti il nostro abito tradizionale, fedelmente riprodotte da due fotografie della seconda metà dell’800, con ogni probabilità scattate dal fotografo Nicola De Carlo.

Ogni pezzo è un’opera d’arte unica e inimitabile.

I medaglioni sono stati forgiati dall‘artista lucano Antonio Saluzzi a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, utilizzando la tecnica della fusione a terra, un metodo millenario tramandato da oltre 2000 anni.

Ciascun manufatto è stato poi rifinito interamente a mano.

Pezzi unici, ogni opera è contrassegnata da un proprio numero di serie (e, naturalmente, abbiamo iniziato dal numero 0!).

Per il momento, le opere saranno custodite e protette presso la sede della nostra associazione, dove saranno visibili a chiunque abbia il piacere di venire a vederle.

In futuro, per garantirne la massima tutela e valorizzazione, i medaglioni saranno affidati e messi in salvaguardia presso il Ministero archivistico”.

Ecco le foto dei medaglioni e le immagini da cui sono stati impressi.