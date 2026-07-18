Incendio a Maratea, Bardi sul posto: “valuteremo l’entità dei danni, al fianco del territorio e dei cittadini”. I dettagli

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, oggi a Maratea si è recato personalmente nell’area recentemente colpita dal vasto incendio che ha ferito uno dei luoghi più iconici, belli e rappresentativi dell’intero territorio lucano.

Bardi ha annunciato che Lunedì prossimo l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, sarà sul posto per valutare l’entità dei danni e avviare concretamente il programma di messa in sicurezza del costone di Monte San Biagio.

All’attività programmata per Lunedì parteciperanno operativamente:

i tecnici dell’Ufficio Protezione Civile e dell’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e il Soggetto attuatore delegato (Sad) per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Gianmarco Blasi.

Un dispiegamento di competenze necessario per definire con la massima precisione la stima dei danni ambientali e strutturali e far partire rapidamente i lavori di consolidamento dell’area.

Ha detto Bardi:

“Ho voluto verificare personalmente i danni e confrontarmi con chi è al lavoro in queste ore cruciali per affrontare le conseguenze del rogo.

La macchina regionale si è attivata immediatamente: da Lunedì i nostri tecnici saranno sul posto per avviare tutte le verifiche necessarie e definire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del costone di Monte San Biagio.

La Regione seguirà passo dopo passo questa fase, con l’obiettivo prioritario di restituire al più presto sicurezza a questo luogo straordinario e serenità alla comunità marateota.

Saremo presenti in ogni fase di questo percorso, al fianco del territorio e dei cittadini.

Anche questa volta nessuno sarà lasciato solo”.