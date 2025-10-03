ULTIME NEWS

A Potenza e provincia aumentano i tentativi di furto agli sportelli: disposta la chiusura in queste ore

3 Ottobre 2025

Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di ventitrè uffici postali nel territorio della provincia di Potenza dalle ore 19:00 alle 8:30.

Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.

L’Azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati.

Questo l’elenco degli uffici.

UFFICIO

ATELLA

BRIENZA

CASTELGRANDE

FORENZA

LAGOPESOLE

LAVELLO

PALAZZO SAN GERVASIO

PIETRAGALLA

RAPOLLA

RAPONE

RIONERO IN VULTURE

SANT’ANGELO DI AVIGLIANO

TOLVE

VIETRI DI POTENZA

POTENZA INFERIORE STAZIONE

POTENZA 1

BARAGIANO SCALO

POTENZA 4

POTENZA 4

SAN CATALDO DI BELLA

MELFI 1

POTENZA 6

RIONERO IN VULTURE 1