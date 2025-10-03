A Potenza e provincia aumentano i tentativi di furto agli sportelli: disposta la chiusura in queste ore

Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di ventitrè uffici postali nel territorio della provincia di Potenza dalle ore 19:00 alle 8:30.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
L’Azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati.
Questo l’elenco degli uffici.
|
UFFICIO
|
ATELLA
|
BRIENZA
|
CASTELGRANDE
|
FORENZA
|
LAGOPESOLE
|
LAVELLO
|
PALAZZO SAN GERVASIO
|
PIETRAGALLA
|
RAPOLLA
|
RAPONE
|
RIONERO IN VULTURE
|
SANT’ANGELO DI AVIGLIANO
|
TOLVE
|
VIETRI DI POTENZA
|
POTENZA INFERIORE STAZIONE
|
POTENZA 1
|
BARAGIANO SCALO
|
POTENZA 4
|
|
SAN CATALDO DI BELLA
|
MELFI 1
|
POTENZA 6
|
RIONERO IN VULTURE 1