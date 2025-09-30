A Potenza e provincia “Luci per la Palestina”. Questa l’inziativa

𝐈 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐢 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 “𝐋𝐮𝐜𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚”.
𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟎𝟐 𝐎𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏.𝟎𝟎 𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡 𝐦𝐨𝐛 𝐢𝐧 𝟏𝟎𝟎 𝐨𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐢 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚.
Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, come fa sapere in una nota:
“sostiene e partecipa alla mobilitazione della rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza.
🇵🇸 Invitiamo tutto il personale sanitario, cittadini, associazioni e chiunque voglia opporsi a questa barbarie ad aderire al flash mob presso i seguenti Presidi:
- 𝐎𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚;
- 𝐎𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐧𝐨𝐬𝐚;
- 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐢𝐚 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐥𝐟𝐢;
- 𝐎𝐬𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚.
Porta davanti all’ospedale torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare, e alle ore 21 accendiamo tutti insieme, in tutta Italia le nostri fonti di luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi ricorderemo in una lettura collettiva durante il flash mob.
Per aderire al flash mob vi invitiamo a compilare il modulo online https://modulo.digiunogaza.it/ indicando l’ospedale dove vi recherete”.
Di seguito le locandine con i dettagli.