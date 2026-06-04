A Potenza la Celebrazione del 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Ecco l’appuntamento

Il 5 giugno 2026, i Carabinieri della Legione “Basilicata” celebreranno il 212° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La ricorrenza, che rappresenta un momento di profonda riflessione sul legame indissolubile tra l’Istituzione ed il territorio lucano, si svilupperà all’interno della suggestiva cornice della Caserma “Lucania”, nel Rione Santa Maria di Potenza, sede del Comando Legione.

La Solenne Cerimonia Militare prenderà il via a partire dalle ore 10:00, preceduta dalla formale deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti dell’Arma dei Carabinieri, perennemente vivi nel ricordo di tutti i militari.

La celebrazione, presieduta dal Generale di Brigata Luca Mennitti, vedrà la partecipazione delle massime Autorità civili, militari e religiose della regione, affiancate dalle rappresentanze delle diverse Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dai familiari dei Caduti e delle Vittime del dovere.

A testimonianza del profondo radicamento dell’Arma nel tessuto sociale, prenderanno parte all’evento i Gonfaloni dei Comuni Decorati, i Sindaci della provincia di Potenza e numerose scolaresche.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento culminerà con la consegna delle ricompense ai militari dell’Arma che si sono particolarmente distinti in importanti e delicate operazioni di servizio, a perenne tutela della collettività, della legalità e del bene comune.