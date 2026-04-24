Disegni, fumetti, parole ed immagini hanno invaso il Palazzo del Governo di Potenza: ecco come questi studenti hanno scelto di interpretare il 25 Aprile

Una valanga di colori e di allegria ha “invaso” il Palazzo del Governo.

Con disegni, fumetti, parole ed immagini, infatti, centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Potenza e della provincia hanno scelto di interpretare il significato del 25 Aprile, prendendo parte alla V edizione del Concorso di idee promosso, in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione d’Italia, dalla Prefettura di Potenza, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale.

Sono ben oltre 400 gli elaborati pervenuti, espressione autentica della sensibilità e dello sguardo delle nuove generazioni su una delle ricorrenze più significative della storia nazionale.

Nei lavori realizzati dagli studenti emergono con forza immagini, simboli e parole che raccontano la libertà:

partigiane e partigiani, bambine e bambini ritratti mentre giocano spensierati, tricolori e piazze gremite di popolo, colombe, farfalle e catene spezzate, segni tangibili di un desiderio condiviso di pace.

In tantissimi elaborati compare il papavero rosso, simbolo della Resistenza, accanto a parole semplici ma dense di significato (pace, libertà, democrazia, memoria, coraggio, forza) e a messaggi chiari e diretti, come il forte no alla guerra.

Non mancano, inoltre, riflessioni più articolate, capaci di cogliere il senso più profondo della ricorrenza: “Il 25 Aprile è il giorno in cui l’Italia ricorda il coraggio di chi ha lottato per la libertà”.

Accanto a queste rappresentazioni, particolarmente significativo è il modo in cui molti ragazzi hanno saputo collegare il tema della Liberazione alle attuali vicende internazionali, restituendo, attraverso i loro elaborati, una percezione concreta e consapevole dei conflitti e delle guerre che stanno segnando il presente.

Uno sguardo che, pur nella giovane età, appare già attento, partecipe e profondamente sensibile ai valori della pace e della convivenza civile.

L’iniziativa si conferma, anche in questa quinta edizione, come un importante momento di riflessione e di educazione civica, capace di coinvolgere il mondo della scuola in un percorso condiviso di memoria ed attualizzazione dei principi fondamentali che hanno costruito la Repubblica.

Complessivamente, il progetto ha visto la partecipazione di 10 Istituti scolastici, articolati in 23 Plessi e distribuiti in 13 Comuni della provincia, compreso il Capoluogo.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro nel prendere visione degli elaborati:

“Questa è, in assoluto, l’edizione più partecipata e questo dato, da solo, restituisce il senso di una consapevolezza sempre più diffusa tra i più giovani rispetto ai valori della libertà e della democrazia.

Devo dire che sono rimasto profondamente colpito e, al tempo stesso, sinceramente commosso dalla qualità e dalla profondità degli elaborati: dai disegni dei più piccoli, capaci di esprimere con immediatezza e purezza il significato della libertà, fino alle riflessioni più mature dei ragazzi delle scuole secondarie, che dimostrano una sorprendente capacità di leggere il presente alla luce della memoria.

Colpisce, in particolare, come molti elaborati riescano a cogliere il legame tra passato e presente, anche alla luce di uno scenario segnato da conflitti che toccano i nostri ragazzi, forse molto più di quanto immaginiamo.

È proprio da questa sensibilità che occorre partire per continuare a costruire, insieme, una cultura della pace e della responsabilità.

Alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agi studenti, ai docenti e ai dirigenti scolastici che hanno fortemente creduto in questa iniziativa, va il mio più sentito ringraziamento.

Si tratta di un’esperienza che, ne sono certo, contribuirà in modo significativo alla loro formazione umana e civica”.

Gli elaborati sono stati raccolti in 52 pannelli (in allegato, quello della Scuola Primaria “Nicola Chiacchio” di Nemoli), che saranno tutti pubblicati nella giornata di domani, in concomitanza con le celebrazioni del 25 Aprile, sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/potenza.