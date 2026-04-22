Turismo accessibile, la Regione Basilicata si conferma protagonista a livello nazionale: il progetto

La Regione Basilicata si conferma protagonista a livello nazionale nel campo dell’inclusione e dell’accessibilità turistica.

In occasione dell’evento “Italia Insieme – Turismo accessibile e territorio”, di fronte a migliaia di persone provenienti da tutta Italia, il progetto regionale “Basilicata For All” è stato riconosciuto tra le migliori pratiche (best practice) italiane per la promozione di un turismo realmente inclusivo e sostenibile.

L’iniziativa, illustrata dal Direttore Generale Ing. Giuseppina Lo Vecchio, insieme alle “Linee guida sull’accessibilità turistica in Basilicata”, ha suscitato grande interesse tra istituzioni, operatori del settore e stakeholder presenti, distinguendosi per l’approccio integrato e concreto volto a rendere il territorio accessibile a tutti, senza barriere.

Determinante è stata anche la partecipazione attiva delle associazioni e delle imprese del territorio, tra cui PeperonAut, a testimonianza di un lavoro condiviso e di una rete regionale sempre più coesa e orientata all’innovazione sociale.

Il progetto “Basilicata For All” rappresenta un modello innovativo che mette al centro la persona, valorizzando l’offerta turistica regionale attraverso interventi mirati, formazione degli operatori e strumenti operativi capaci di garantire accoglienza, autonomia e qualità dell’esperienza per ogni visitatore, comprese le persone con disabilità o esigenze specifiche.

Il riconoscimento ottenuto conferma l’impegno della Regione Basilicata nel promuovere politiche inclusive e nello sviluppo di un turismo sostenibile, capace di coniugare crescita economica e coesione sociale.

Ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo:

“Il riconoscimento ottenuto a ‘Italia Insieme’ premia un lavoro di squadra che vede la Regione, le imprese e il mondo associativo impegnati insieme nella costruzione di un modello di turismo accessibile.

“Basilicata For All” dimostra come l’innovazione e l’inclusione possano diventare leve strategiche di sviluppo per la Basilicata, rendendo il nostro territorio sempre più competitivo e accogliente per tutti“.

La partecipazione all’evento e il riconoscimento del progetto “Basilicata For All” segnano un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema turistico regionale sempre più inclusivo, competitivo e attento ai bisogni di tutti grazie anche al grande lavoro del partenariato di progetto composto da Enfor, Qum, Presidi Educativi, Fish,APT Basilicata, Ipertesto, INTENT.