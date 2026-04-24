Stellantis di Melfi: al Tavolo di oggi presieduto dal Ministro Urso, Basilicata chiede misure straordinarie immediate. I dettagli

La Basilicata, in stretta sintonia con le altre Regioni in cui hanno sede i principali poli produttivi della filiera automotive, hanno chiesto misure straordinarie immediate (sulla base dell’esperienza realizzata nella fase storica della pandemia), moratorie sui prestiti, ammortizzatori sociali, interventi strutturali quali la ricollocazione da parte delle aziende della produzione o delle attività di fornitura nel proprio Paese d’origine, dopo averle precedentemente delocalizzate all’estero, politiche energetiche e riconversione delle competenze dei lavoratori del comparto automotive.

Lo riferisce una nota del Dipartimento Sviluppo Economico che con l’Assessore Francesco Cupparo e il direttore generale del Dipartimento ing. Giuseppina Lo Vecchio, in remoto, ha partecipato al Tavolo di oggi presieduto dal Ministro Urso.

Al Tavolo è e stata espressa unanime e forte preoccupazione per aumento dei costi energetici e delle materie prime; instabilità geopolitica; rischio di perdita produttiva e occupazionale.

Il Ministro ha evidenziato i primi risultati del Piano Italia su Stellantis: nessuna chiusura di stabilimenti; nessun licenziamento previsto; segnali di ripresa produttiva nel 2025-2026.

E’ stata presentata la programmazione del Fondo Automotive fino al 2030 (circa 1,6 miliardi euro) con priorità per innovazione e ricerca; investimenti produttivi, rafforzamento della filiera.

Il Governo ha aperto un confronto con le Regioni per attuazione territoriale delle misure che saranno approfondite in ogni aspetto dalla Regione Basilicata già da tempo impegnata suglistessi aspetti.

Richiesta centrale delle Regioni: evitare il “precipizio” per PMI e lavoratori dell’indotto.

L’incontro conferma tre punti chiave: emergenza reale sulla tenuta del settore automotive; ruolo centrale di Stellantis e delle politiche industriali nazionali; necessità di modificare le regole europee.

Il tavolo è stato più di indirizzo strategico che decisionale, ma apre alla definizione di interventi concreti nei prossimi mesi che saranno segnati dalla convocazione di un nuovo tavolo prima dell’estate per verificare l’attuazione del Piano Stellantis ed eventuali nuove misure di sostegno.

Per l’assessore Cupparo, in attesa della presentazione ufficiale e nel dettaglio del Piano Stellantis il 21 maggio, l’annuncio avvenuto ieri nell’incontro Stellantis-sindacati del quinto modello a Melfi con la 500 ibrida, la nuova Jeep Compass, la DS8, a cui si aggiungeranno Ds7 e Lancia Gamma è “un segnale atteso di una ripresa che dobbiamo consolidare.

L’attesa è rivolta al Piano che sarà presentato in dettaglio il 21 Maggio.

Il confronto con il Governo e con Stellantis proseguirà.

La Regione Basilicata sta costruendo una pianificazione strategica che tenga insieme industria, lavoro, infrastrutture ed energia.

Non un elenco di misure, ma una direzione condivisa.

Solo con una visione condivisa tra istituzioni, imprese e lavoratori possiamo trasformare le sfide di oggi nelle opportunità di domani perché Melfi resti un grande polo industriale e un motore di sviluppo per il Mezzogiorno e per l’intero Paese”.