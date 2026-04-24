Potenza: finalmente riapre questo ponte. L’annuncio

Riapre il ponte di Via Grippo a Potenza.

Lo fa sapere l’assessore Giuzione che scrive:

“Un intervento importante portato avanti con impegno, determinazione e senso di responsabilità dall’Amministrazione, grazie al lavoro e alla guida del Sindaco Vincenzo Telesca, che ha seguito con attenzione ogni fase per arrivare a questo risultato concreto.

Sappiamo che i tempi possono sembrare lunghi, ma su un’opera come questa incidono vincoli stringenti e il coinvolgimento di più enti (RFI Rete Ferroviaria Italiana e Soprintendenza ai beni culturali), dinamica che inevitabilmente dilata la durata dell’intervento.

Un intervento che, per quanto possa sembrare semplice, è stato in realtà molto impegnativo dal punto di vista economico, anche a causa della mancata manutenzione negli anni passati, che ha contribuito ad aggravare la situazione e, di conseguenza, i disagi per i cittadini.

Barriere in Corten, nuovo manto stradale, e a breve sarà installato anche un semaforo a chiamata per i pedoni.

Grazie alle imprese del nostro territorio che hanno eseguito brillantemente i lavori: EdilCostruzioni di Antonio Lopardo, CGA Srl di Antonio Lovito e Global Service di Gino Telesca.

Oggi finalmente il ponte riapre e Chianghetta può tornare a respirare.

Un risultato importante, frutto di impegno concreto e attenzione verso il territorio”.