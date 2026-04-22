Potenza, una scuola per la democrazia: Forza Italia avvia un percorso di formazione politica intitolato ad Alcide De Gasperi

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Enzo Fierro, Forza Italia Potenza:

“Oggi inizia la Scuola di formazione politica.

Intitolare una scuola di formazione politica ad Alcide De Gasperi non è un gesto simbolico, ma una scelta di campo. Significa riconoscere che la qualità della democrazia dipende, in larga misura, dalla qualità delle persone chiamate a guidarla. E significa anche affermare che la politica, per essere credibile, deve tornare a essere prima di tutto studio, responsabilità e servizio.

Oggi più che mai si avverte la necessità di contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente. Viviamo in un tempo segnato da trasformazioni rapide e profonde: innovazione tecnologica, transizione ecologica, nuove disuguaglianze sociali, crisi della partecipazione. In questo scenario complesso, non basta l’improvvisazione né la sola capacità comunicativa. Serve preparazione, visione, capacità di leggere i processi e di assumere decisioni consapevoli.

Una scuola di formazione politica nasce proprio da questa esigenza: offrire strumenti, metodo e valori a chi intende impegnarsi nella vita pubblica. Non per creare élite chiuse, ma per costruire competenze diffuse, radicate nei territori e capaci di interpretare i bisogni reali delle comunità.

Guardare al futuro, però, non significa recidere le radici. Al contrario, è proprio nello sguardo rivolto al passato che si trovano i riferimenti più solidi.

L’esperienza dei grandi protagonisti della nostra storia democratica ci insegna che la politica è fatta di equilibrio, di mediazione, di rispetto delle istituzioni, di senso dello Stato. È fatta di scelte difficili, spesso impopolari, ma orientate al bene comune.

Recuperare questa lezione è fondamentale per evitare che la politica si riduca a scontro sterile o a gestione dell’immediato. Una classe dirigente all’altezza dei tempi deve saper innovare, ma anche custodire i principi fondamentali della convivenza democratica: libertà, responsabilità, solidarietà, partecipazione.

In questo senso, la scuola rappresenta uno spazio di crescita civile prima ancora che politica. Un luogo in cui si formano coscienze critiche, si alimenta il confronto, si costruisce una cultura del servizio. Perché guidare una comunità non è esercizio di potere, ma assunzione di responsabilità.

Per Forza Italia investire nella formazione politica significa, in definitiva, investire nel futuro della regione del Paese. Significa credere che la buona politica non nasca per caso, ma sia il frutto di impegno, studio e passione.

E significa avere il coraggio di seminare oggi per costruire, domani, una classe dirigente capace, autorevole e profondamente radicata nei valori della nostra democrazia”.