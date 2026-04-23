Dalla palestra di Potenza alla crescita sportiva: la FIPAV e l’assessore allo Sport premiano pallavolo giovanile

“Una bella competizione, una qualità elevata, molti degli atleti con la possibilità di proseguire inseguendo e ottenendo risultati sempre più prestigiosi.

Tutto questo ci ha offerto la finale del campionato regionale maschile di volley Under 17, che ha visto prevalere la squadra di Lagonegro contro la compagine potentina di Murate”.

Così si è pronunciato l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello all’indomani della partita decisiva del Campionato Regionale Allievi, che si è svolta nella palestra Luigi La Vista di Potenza.

Con lui, presente all’appuntamento, il presidente della Fipav Basilicata Antonio Lopardo e la vicesindaco e assessore alle Politiche Giovanili Federica D’Andrea che ha sottolineato come “anche in questa occasione abbiamo potuto apprezzare l’importanza della pratica sportiva per i nostri giovani.

Rispetto dei valori, opportunità di aggregazione, attività salutare, capacità di vivere lo spirito di uno sport di squadra, sono solo alcuni degli aspetti che la pallavolo, così come molti altri sport sanno mettere in luce.

I complimenti alla Rinascita Lagonegro per il prestigioso risultato ottenuto, complimenti anche ai giovani pallavolisti del Murate per l’impegno profuso e a tutti per l’ottimo livello di gioco espresso”.