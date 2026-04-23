Potenza guida gli incassi da multe in Basilicata: nel 2025 oltre 3,7 milioni di euro!

Con oltre 3,7 milioni di euro è Potenza il comune della Basilicata che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope*, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia lucani abbiano superato i 3,8 milioni di euro.

I comuni capoluogo di provincia

Potenza, come detto, è il comune lucano che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali. A Matera, invece, gli incassi da multe stradali a carico delle famiglie sono stati poco meno di 96mila euro.

Il rapporto pro capite nelle grandi città

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica non cambia.

In vetta, con una “multa pro capite” pari a 58 euro, si trova ancora una volta il comune di Potenza, seguito da Matera, con un valore pro capite pari ad appena 2 euro.

Gli incassi degli altri comuni

Estendendo l’analisi agli altri comuni lucani, tra quelli che hanno incassato di più c’è Ferrandina, in provincia di Matera, che, a fronte di 7.922 abitanti, nel 2025 ha registrato proventi da multe stradali pari ad oltre 2,5 milioni di euro.

Sempre in provincia di Matera si trovano i comuni di Pisticci, 16.864 abitanti e oltre 2 milioni di euro di incassi da multe stradali, e quello di Scanzano Jonico, 7.491 abitanti e quasi 1,4 milioni di euro. A Pomarico (MT), 3.767 abitanti, i proventi da multe stradali sono stati pari a quasi 1,2 milioni di euro.

Le assicurazioni auto

Cattive notizie arrivano, invece, sul fronte delle assicurazioni auto; secondo l’osservatorio** RC auto di Facile.it, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Basilicata occorrevano, in media, 527,99 euro, valore in aumento dell’1,4% rispetto a marzo 2025.

Comune Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada (2025) Rapporto proventi totali violazioni Codice della Strada/residenti MATERA 95.673 € 2 € POTENZA 3.741.799 € 58 €

Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 26 marzo 2026