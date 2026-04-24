Piccoli gesti, grandi cambiamenti: a Bella a lezione di rispetto per la Terra. L’iniziativa

É stata celebrata, presso il plesso scolastico di Sant’Antonio Casalini di Bella, la “Giornata della Terra”.

Una ricorrenza celebrata in tutto il mondo per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza della conservazione e della tutela delle risorse naturali e del pianeta Terra.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Restate Ragazzi e dall’Istituto Comprensivo “M.Carlucci” grazie al coinvolgimento degli allievi e dei docenti dei plessi scolastici di Sant’Antonio Casalini e di San Cataldo.

Un’iniziativa importante che ha visto diversi momenti con giochi tematici sulla raccolta differenziata e momenti ludico- ricreativi per apprendere le istruzioni fondamentali per una corretta gestione dei rifiuti..

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Leonardo Sabato, nel prendere la parola, l’assessore alla Transizione Ecologica, Samuele Grippa, ha sottolineato la rilevanza di questa ricorrenza:

“Il 22 aprile è una data importante: celebriamo il nostro pianeta, i suoi ecosistemi e riflettiamo su come le nostre abitudini quotidiane possano comprometterne l’equilibrio.

È l’occasione perfetta per ricordare che ogni piccolo gesto, se moltiplicato per ciascuno di noi, ha il potere di generare un cambiamento reale e profondo.

Credo fermamente che la scuola debba essere il presidio di educazione ambientale.

Attraverso la sensibilità degli alunni, il rispetto per l’ambiente entra nelle case, coinvolge i genitori e sensibilizza gli adulti.

Colgo l’occasione anche per ringraziare tutti gli allievi e i docenti per la partecipazione attiva a questa iniziativa e i volontari dell’associazione Restare Ragazzi per l’impegno proattivo e la disponibilità”.

Presenti all’iniziativa anche la vice sindaca Angela Carlucci, gli assessori Carmine Ferrone e Maria Antonietta Angrisani e il parroco don Ovidio Duarte.