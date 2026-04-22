Meteo: torna il sole su Potenza. Le ultime previsioni

Migliora il tempo sulla nostra regione nei prossimi giorni, seppur con vento ancora presente giovedì; massime in risalita di qualche punto nel weekend.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 23 Aprile, avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 3°C.
Venerdì 24 Aprile avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.