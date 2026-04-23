Potenza, sulle orme di Don Francesco Colucci: Insieme per San Giorgio nel nome della Nonviolenza

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio “Patrono degli Scout” e in memoria di Don Francesco Colucci, fondatore dello Scoutismo a Potenza, presso la Parrocchia di S. Anna e S. Gioacchino gli organizzano:

“invitano tutti coloro che dalla fondazione ad oggi hanno pronunciato la Promessa Scout a partecipare alla Messa e celebrazione eucaristica che si terrà Sabato 25 Aprile 2026, alle ore 18:15.

A questa manifestazione aderiscono anche Pax Christi -punto Pace di Potenza, Laboratorio di Educazione alla Pace-Potenza, Movimento Non Violento, Comunità “Laudato Sì”, AGESCI Gruppi Potenza 1 e Potenza 2, per un mondo di Pace, di Legalità, di Verità, di Giustizia, di Libertà, in Solidarietà con tutti gli Scout del mondo e in particolare con gli Scout e tutti coloro che attualmente sono in carcere o uccisi nei luoghi di guerra perché hanno rifiutato di impugnare le armi, di uccidere e fare guerra ad altri esseri umani / fratelli, abitanti in questo meraviglioso pianeta che il nostro Signore, amato Padre, ci ha donato.

Sono quindi invitati all’evento tutti coloro che dagli anni passati ad oggi hanno pronunciato la Promessa Scout (“semel Scout, semper Scout”); quindi sono invitati anche tutti gli amanti della Pace, della Legalità, della Verità, della Giustizia, della Libertà, che in nome della fratellanza e della solidarietà volessero unirsi a noi, partecipando anche a questa manifestazione”.