Potenza rifiorisce il 1° Maggio: al via “Città in Fiore” in Piazza Matteotti

Sarà il taglio del nastro di venerdì 1° maggio, alle ore 12:00, a dare ufficialmente il via alla XII edizione di “Città in Fiore”.
La storica mostra mercato della floricoltura torna a vestire Piazza Matteotti, trasformandola per tre giorni in un laboratorio urbano dedicato alla natura, alla memoria e alla solidarietà.
L’inaugurazione aprirà un weekend fitto di appuntamenti organizzati e curati dalla Pro Loco di Potenza.
Subito dopo il momento istituzionale, “Città in Fiore” entrerà nel vivo con il primo laboratorio di giardinaggio (ore 12:30), un’occasione per i cittadini di sporcarsi le mani e riscoprire il piacere della cura del verde.
«Inaugurare questa edizione significa per noi riaccendere un motore fatto di partecipazione e affetto per la città» – dichiara il Presidente della Pro Loco, Mario Trillo.
«Invitiamo tutti a raggiungerci in piazza dal 1° maggio non solo per ammirare i fiori ed acquistare dai fioristi e vivaisti piante a prezzi molto convenienti, ma per dare inizio insieme a un fine settimana che parla di vita e di legami profondi».
Come in ogni evento, legato alla Pro Loco, “Città in Fiore è amica della Fondazione Alessandra Bisceglia – W Ale.
La manifestazione, inserita nel cartellone del Maggio Potentino, proseguirà fino a domenica 3 maggio con stand aperti, workshop gratuiti e momenti di riflessione sociale.