Meteo: sole su Potenza e temperature in rialzo! Queste le ultime previsioni

Migliora il tempo sulla nostra regione nei prossimi giorni con massime in risalita di qualche punto nel weekend.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 25 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 6°C.
Domenica 26 Aprile avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.