Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 150/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 119/2026/PZ (Prot. CDG-0276632-U del 29/03/2026), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del 15 maggio 2026.
Potenza, autovelox di Varco D’Izzo: ecco l’avviso del Comando di Polizia Locale
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Migliora il tempo sulla nostra regione nei prossimi giorni con massime in risalita di qualche punto nel weekend. Ma che tempo ci attende su Potenza? Secondo…
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Potenza: “il Teatro Stabile è un punto di partenza, non di arrivo”. Le ultime notizie
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Esercito nelle scuole lucane: orientamento e concorso per 140 Allievi Marescialli
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Potenza, sulle orme di Don Francesco Colucci: Insieme per San Giorgio nel nome della Nonviolenza
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Muro Lucano, al via le celebrazioni per il Terzo Centenario di San Gerardo Maiella: “La sua testimonianza una via concreta di speranza”
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Gestione risorsa idrica: via all’aggiornamento delle tariffe e al recupero crediti da parte della Basilicata
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Pensione maggio 2026, quando arrivano i pagamenti e cosa sapere sul cedolino
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Proseguono le visite istituzionali del Potenza Calcio dopo la conquista della Coppa Italia Regionale Trenitalia. Il club rossoblù ha fatto tappa presso l’Agenzia di Promozione…
Riforma fiscale, il Governo approva il testo: cosa cambia
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il nuovo Testo Unico su adempimenti e accertamento, uno dei tasselli centrali della riforma fiscale avviata…
Potenza: un premio per questi giovani studenti lucani che hanno partecipato al Concorso nazionale Eplibriamoci. Complimenti!
In occasione della Giornata mondiale Unesco del Libro e del Diritto d’Autore, l’Ente Pro Loco Basilicata ha premiato i giovani studenti lucani che hanno partecipato…
Basilicata: brutto incidente sul lavoro! Eliambulanza sul posto
Ancora un brutto incidente sul lavoro ha visto coinvolto un giovane. A Ferrandina coinvolto un operaio, a causa dell’accaduto richiesto l’immediato l’intervento dell’eliambulanza. Sul luogo…
Potenza: “I giovani al centro delle decisioni”. L’iniziativa
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei consiglieri Micaela Triunfo, Angela Blasi, Mirko Giordano, Rocco Pergola: “Rimettere i giovani dentro le decisioni, non come tema…