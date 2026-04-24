Qualità dell’aria 2025: Basilicata tra le più virtuose. I dettagli

I dati preliminari diffusi dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) confermano, anche per il 2025, un quadro complessivamente positivo della qualità dell’aria in Italia.

L’anno si colloca tra i migliori dell’ultimo ventennio, in linea con il 2024, con valori generalmente stabili o in miglioramento per i principali inquinanti atmosferici.

A livello nazionale, si registra il rispetto diffuso dei limiti annuali per particolato (PM10 e PM2.5) e biossido di azoto (NO₂), mentre persistono alcune criticità locali legate ai superamenti giornalieri di PM10 e alle concentrazioni di ozono (O₃) nei mesi estivi.

In questo contesto, la Basilicata si distingue come una delle regioni più virtuose del Paese.

I dati evidenziano il rispetto dei valori limite fissati dalla normativa europea per i principali inquinanti, senza criticità rilevanti.

La regione si colloca infatti tra le poche realtà italiane che mantengono livelli di qualità dell’aria pienamente conformi agli standard di riferimento.

Il quadro regionale conferma una situazione stabile e positiva, a testimonianza dell’efficacia delle politiche di tutela ambientale e delle caratteristiche del territorio, che contribuiscono a contenere le pressioni emissive.

I dati analizzati rappresentano un segnale incoraggiante, pur nella consapevolezza della necessità di proseguire nelle azioni di monitoraggio e miglioramento continuo della qualità dell’aria.