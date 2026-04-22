Marsicovetere premiata a Bruxelles dalla Commissione europea: l’importante riconoscimento

“Rivolgo i miei complimenti alla comunità di Marsicovetere e al sindaco Zipparri per il riconoscimento ricevuto a Bruxelles dalla Commissione europea per le politiche di inclusione e diversità, il premio ‘Capitali europee dell’inclusione e della diversità 2026’, è una soddisfazione non solo per il Comune ma per tutta la Basilicata”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Sul tema dell’inclusione, a partire dal terzo Settore, stiamo delineando una traiettoria di azioni concrete che concorrono a definire una strategia complessiva volta a tenere insieme elementi diversi e le specificità della nostra regione, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un sistema sociale virtuoso, in cui diversità, inclusione, integrazione e pari opportunità possano rappresentare un reale valore aggiunto e un modo per rilanciare il territorio”.