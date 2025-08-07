A Potenza una fiaccolata per la pace: “Non ne possiamo più della guerra”. Ecco dove

L’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo condivide il messaggio e l’iniziativa dell’Azione cattolica parrocchiale di Santa Cecilia:
“Non ne possiamo più.
Non ne possiamo più delle bombe e delle macerie che seppelliscono sogni, volti, speranze.
Non ne possiamo più delle immagini strazianti che scorrono sui nostri telefoni mentre, impotenti, continuiamo le nostre giornate, sull’orlo dell’indifferenza.
Non ne possiamo più della guerra – di ogni guerra – che divora l’infanzia, lacera popoli, genera odio.
Gaza, Ucraina, Sudan, Yemen… e gli oltre 60 conflitti dimenticati.
Come credenti, sentiamo il dovere di non tacere.
Come cittadini, non possiamo restare indifferenti.
Come Azione Cattolica parrocchiale, vogliamo alzare lo sguardo, accendere la coscienza, camminare insieme.
Per questo proponiamo un gesto semplice ma eloquente: una fiaccolata silenziosa per la pace.
*Venerdì 8 agosto, dopo la celebrazione della Santa Messa per chiedere al Signore la pace, ci metteremo in cammino tra le vie del nostro quartiere.*
Con una candela in mano e una preghiera nel cuore, diremo: basta.
Basta morti, basta armi, basta distruzione.
Vogliamo essere segno”.
Di seguito la locandina con i dettagli.