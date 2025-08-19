A San Severino Lucano l’inaugurazione dell’Orto Sinergico: ecco di cosa si tratta

Sabato 23 agosto 2025 ore 10:00 inaugurazione Orto familiare sinergico Vitale a Mezzana Torre – San Severino Lucano – Parco Nazionale del POLLINO Patrimonio UNESCO.

Alle ore 11 :00 confronto laboratoriale riguardando le “Nutrizioni” con la Dott.ssa Alessandra Miceli, Biologa e Nutrizionista.

Seguirà la degustazione di infusi da piante spontanee del POLLINO e dolci salutistici con l’ETS NATUREMPATIA APS.

L’Orto familiare sinergico Vitale produce cibo sano, innovazione nella coltivazione, aumento produzione, miglioramento condizioni di lavoro ed è una realizzazione di cittadini locali insieme agli ospiti migranti minori che aderiscono al Progetto “Facilitatori Naturempatia”, che a sua volta rientra nel Progetto “NATURA BENE COMUNE” che si prefigge di realizzare una serie di azioni in grado di rafforzare le organizzazioni di volontariato e stimolare un nuovo senso di appartenenza/resilienza nella comunità di San Severino Lucano, mettendo al centro i suoi cittadini e le comunità di migranti che lo abitano, implementando sistemi di gestione flessibili del volontariato e puntando sulla partecipazione attiva e solidale dei giovani.

E’ noto che il volontariato è un prezioso strumento per lo sviluppo delle aree interne a vocazione naturale con caratteristiche ambientali e culturali tanto vicine agli obiettivi dell’ONU relativi alla natura, come definiti nell’Agenda 2030.

Le attività del volontariato contribuiscono a creare comunità più forti, a generare opportunità di lavoro e a valorizzare le risorse locali.

È importante continuare a promuovere il volontariato e a sostenerlo con risorse e progetti mirati, per assicurare che possa svolgere un ruolo sempre più significativo nello sviluppo delle aree interne.

L’azione volontaria in base ai dati ISTAT dimostrano come il mondo del non profit sia uno dei pochi in crescita, con oltre 350mila enti e più di 844mila impiegati.

Una realtà capace di produrre non solamente alto valore sociale ma anche economico.

L’invito è rivolto alla cittadinanza e agli ospiti viaggiatori.

L’ingresso è libero.