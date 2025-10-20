A San Severino Lucano si celebra il Sabato d’Autunno: ecco le iniziative

Sabato 18 Ottobre, a San Severino Lucano si è tenuto uno degli eventi patrocinati dal Comune, presenti nel cartellone della Pro Loco del Pollino.

Ogni fine settimana di Ottobre cultura, enogastronomia con prodotti tipici locali e stand di aziende del posto, hanno animato i pomeriggi autunnali del piccolo borgo.

In alcune iniziative, come il trekking urbano, ha dato il suo contributo prezioso, anche l’Associazione Culturale Myosotis, che guidando i presenti per le stradine del paese, ha fatto conoscere la bellezza del piccolo paese e la storia, sempre viva e visibile nell’architettura ancora presente, come testimoniano i numerosi portali in pietra.

Con la recita di proverbi ed indovinelli dialettali, i più giovani hanno scoperto ed appreso gli usi del passato.

Non poteva mancare un ricordo, con una mostra fotografica, per il caro Don Camillo Perrone, parroco storico, paladino della cultura e delle tradizioni, persona rimasta nei cuori di ogni suo concittadino ed amico.

Caratteristico e geniale il fatto che ogni appuntamento sia stato una sorpresa poichè diverso dall’altro, per iniziative e per il menu che varia alcuni cibi, passando ad esempio dalle Crespelle ai Cannariculi, dolci salati tipici, che si usano dispensare in ricorrenze festose.

Sabato 18, ancora una volta ha preso vita il trekking urbano, questa volta in versione “animata”.

Presente in alcuni sketch la bravissima Elisabetta Ciminelli, magistralmente realistica, così come tutti gli attori, che hanno proposto scene di vita quotidiana, in dialetto sanseverinese, con grande professionalità e naturalezza, tali da non sembrare una rappresentazione, come ampiamente affermato dal pubblico, costituito prevalentemente da turisti.

É risaputo, dopo aver camminato, si consumano energie, e c’è bisogno di rifocillarsi.

Così, dopo la passeggiata animata, per “ricaricarsi” ci si poteva recare agli stand gastronomici, dove i Cannariculi protagonisti della serata, e altri specialità culinarie, aspettavano solo di essere consumati così come le caldarroste che hanno avuto grande successo.

Il vino anch’esso fondamentale per un buon pasto in compagnia, è stato offerto dalle cantine locali e da quelle dei Comuni vicini.

Presenti anche liquori tipici e prodotti agricoli.

In particolare Sabato 11 Ottobre, erano presenti i ragazzi del centro SAI, gestito dalla Cooperativa Lilliput, che hanno raccolto i cinorroidi nell’orto sinergico “Vitale”e con i Volontari di Lucaniaworld, hanno offerto spiegazioni su queste bacche, dalle proprietà poco conosciute ma di gran valore per la salute umana.

L’inclusione sociale sempre presente, soprattutto nelle serate di festa.

Ancora una volta, l’Amministrazione guidata dal Sindaco, Dott. Giuseppe Ciminelli, ed in particolare, gli uomini e le donne della Pro Loco del Pollino, hanno dimostrato cosa significhi l’amore per il proprio paese.