Incidente mortale in provincia di Potenza: questo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 23:55 circa del 19 ottobre i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla s.s. 598 nel comune di Marsico Nuovo, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura ed un autobus di linea privo di passeggeri.
Giunti sul posto il personale dei VV.F. ha estratto dalla vettura il conducente purtroppo già privo di vita;
L’autista del bus, rimasto ferito nell’impatto, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.
La strada statale è rimasta chiusa per tutto il tempo delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 2 Autopompa Serbatoio, 1 Autogrù per un totale di 12 operatori.
Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.
Queste le foto dell’intervento.