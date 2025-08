A Satriano di Lucania buona musica nel ricordo di Antonio Langone. Ecco i concerti in programma

L’11 e 12 agosto 2025, a partire dalle ore 20:00, torna a Satriano di Lucania (PZ) l’appuntamento con Musica in Corso, festival a ingresso gratuito organizzato dall’Associazione Baldà con il contributo del Comune di Satriano di Lucania, giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione.

Nato per ricordare l’amico Antonio Langone, Musica in Corso è molto più di una rassegna musicale: è un progetto collettivo che, anno dopo anno, mette al centro il ricordo di un amico, la musica e il valore della partecipazione.

La cornice è quella del Bosco Spera, luogo intimo e naturale dove si sono svolte altre edizioni della manifestazione negli anni passati.

Ecco come l’associazione Baldà racconta lo spirito della festa:

“21 anni che siamo qui. Per ricordare Antonio, il nostro amico.

Per ricordarci di stare insieme perchè quando siamo insieme, tra amici, siamo a casa, al sicuro.

In uno scenario geopolitico dove il vicino, l’altro, è visto come un nemico, Musica in corso ci ricorda che la collaborazione, la vita associativa, sono gli strumenti per raggiungere scopi comuni e obiettivi che da soli non saremmo in grado di ottenere.

Dopo 21 anni siamo ancora qui. Una festa di amici. Una festa tra amici”.

La line-up dell’edizione 2025 propone un mix di voci emergenti e artisti affermati, con una forte attenzione alla diversità musicale e generazionale.

L’11 agosto si parte con Isoldi, cantautore lucano.

A seguire, Raggamatty & The Rootical Fam, giovane artista calabrese classe 2006, porterà sul palco un set carico di energia tra reggae roots, beat digitali e liriche ispirate alla spiritualità e alla vita quotidiana.

Chiude la serata Paolo Baldini DubFiles, uno dei producer dub più stimati in Europa, già al fianco di Africa Unite, Mellow Mood e numerosi artisti internazionali.

Con il suo progetto solista, Baldini porta in scena un live set profondo e coinvolgente, tra bassi potenti, delay e campionamenti etnici.

Il 12 agosto sarà aperto dal collettivo Fonzie & La Massa Critica, formatosi a Torino dall’incontro tra il rapper campano Fonzie e tre musicisti. Il progetto fonde rime in napoletano con chitarre ambient, bassi funk e synth acidi, in uno stile visionario e personale.

A seguire, il Live Band Show di Piero Dread, voce storica della scena reggae italiana, già leader dei Franziska e artista solista con alle spalle dischi, collaborazioni e un passaggio a The Voice of Italy.

Chiude il festival il DJ set di Max Wall, frontman dei Basiliski Roots, con una selezione che attraversa tropical house, electro dub, cumbia e sonorità mediterranee.

Musica in Corso è un evento costruito dal basso, dove la musica diventa strumento di coesione e libertà. Un rito civile e collettivo che da ventun anni anima l’estate lucana.

Di seguito la locandina con i dettagli.