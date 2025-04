A Tito nasce un nuovo spazio: ecco l’idea

Nuovo spazio a Tito.

Il Forum dei Giovani fa sapere:

“Il progetto Space nasce nel Gennaio del 2024 con l’obiettivo di creare uno spazio per il Lunedì, giorno con meno vita della settimana.

Questo spazio nasce con l’idea di essere aperto a tutto, in termine di eventi, e a tutti e tutte, in termine di persone, nasce per creare nuova vita, nuove conoscenze e nuovi legami, per avere un contatto diretto con ciò che è la realtà Forum e cercare banalmente di rispondere ad un bisogno.

Ora nel 2025 ,nel lunedì meno lunedì dell’anno, Space diventa Openspace ed apre al Rifugio La Casermetta, musica, laboratori, esperienze, rispetto dell’ambiente, ci sarà tutto!

Adesso questo Openspace bisogna riempirlo, se il meteo sarà clemente, e qui, come sempre, tocca a noi!”.