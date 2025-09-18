Abriola, continuano le ricerche di Nunzio: dopo l’auto, ritrovato un borsello. Questi gli aggiornamenti

Sono riprese questa mattina le ricerche di Nunzio Sblendido, il 35enne di Abriola, scomparso da lunedì, 15 settembre.

Dopo il ritrovamento dell’auto nelle ultime ore, come precisa rainews, è stato ritrovato un borsello che potrebbe appartenere all’uomo, che ha avuto l’ultimo contatto con la famiglia alle 13 di lunedì, giorno della scomparsa.

La Prefettura di Potenza ha attivato il piano di ricerca; l’operazione è coordinata dalla Questura del capoluogo, con il coinvolgimento di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali.

Sul campo circa venti tra donne e uomini del Gruppo lucano di Protezione Civile. Impegnati anche un elicottero, alcuni droni e due unità cinofile.

Le ricerche sono state estese rispetto al piazzale in cui ieri è stata trovata l’automobile di Sblendido, chiusa a chiave, parcheggiata in una strada senza uscita: un viottolo di un piazzale in località Arioso.

Perlustrata l’area – un bosco – dei viadotti e due gallerie della linea ferroviaria in disuso.

Il raggio di azione è stato allargato fino al territorio dei paesi vicini: Pignola, Anzi, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo.

Il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, è stato sul posto in giornata.