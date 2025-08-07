Accoltellamento in Basilicata! I dettagli

Due uomini sono stati accoltellati nel primo pomeriggio del 6 Agosto a Ferrandina.
A riportare le conseguenze più serie come fa sapere rainews, un 34enne con precedenti per droga.
Colpito al torace, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza. E’ in prognosi riservata.
Le sue condizioni sarebbero gravi.
Non sarebbe in una situazione preoccupante il secondo ferito, un 27enne, portato all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.
Il presunto autore del gesto, un 40enne, è stato arrestato.
I tre uomini sono tutti di Ferrandina.
Sul fatto indagano i Carabinieri di Pisticci.