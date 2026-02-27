Acquedotto Lucano a Senise per discutere dell’emergenza di una nuova sede. I dettagli

Questa mattina, il Direttore Generale Luigi Cerciello Renna e il Sindaco si sono incontrati nella sede di Acquedotto Lucano a Potenza per dare continuità al dialogo avviato nelle scorse settimane.
Un nuovo momento di approfondimento che conferma l’attenzione della Società verso il territorio e la comunità di Senise.
Al centro del tavolo restano i temi legati all’emergenza di una nuova sede nel comune di Senise e alla centralità dei servizi all’utenza.
Il percorso di ascolto e di condivisione tra Azienda e Comune continua.