Acquedotto Lucano a Senise per discutere dell’emergenza di una nuova sede. I dettagli

27 Febbraio 2026

Questa mattina, il Direttore Generale Luigi Cerciello Renna e il Sindaco si sono incontrati nella sede di Acquedotto Lucano a Potenza per dare continuità al dialogo avviato nelle scorse settimane.

Un nuovo momento di approfondimento che conferma l’attenzione della Società verso il territorio e la comunità di Senise.

Al centro del tavolo restano i temi legati all’emergenza di una nuova sede nel comune di Senise e alla centralità dei servizi all’utenza.

Il percorso di ascolto e di condivisione tra Azienda e Comune continua.