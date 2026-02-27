Potenza, continui furti in provincia: “la situazione è ormai gravissima. Anche la scorsa notte, un gruppo di malviventi organizzati ha colpito ancora”. La denuncia

“La situazione è ormai gravissima per via dei continui furti nelle aree rurali del Vulture-Melfese, Lavellese, Alto Bradano“.

E’ l’appello rivolto al Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, dalla federazione provinciale della Coldiretti che in una lettera chiede un incontro urgente al fine di approfondire l’emergenza.

Si tratta di una situazione “quella della mancanza di sicurezza, che sta colpendo le aziende agricole e le famiglie residenti nei territori dei Comuni di Forenza, Acerenza, Tolve, Cancellara e in generale tutto il territorio del Vulture-Melfese e Lavellese”.

Nella missiva, Coldiretti evidenzia che “ormai da tempo, si registra un aumento di fenomeni criminosi che vanno dal furto di trattori e mezzi agricoli d’avanguardia, ma anche macchine agricole a attrezzature datate che comunque sono strumenti indispensabili per il lavoro quotidiano e dal valore incommensurabile per un agricoltore.

Come se non bastasse, si è registrata in molti casi, anche la sottrazione di scorte alimentari e riserve di formaggi, salumi e altri prodotti della terra”.

Per l’organizzazione agricola “questi episodi non rappresentano solo un danno patrimoniale, ma un vero e proprio attacco al cuore della nostra economia e alla dignità di chi, con immensi sacrifici, custodisce il territorio.

In particolare, si evidenzia che il furto di un trattore spesso significa la paralisi operativa di un’intera azienda, mettendo a rischio i raccolti e la sopravvivenza dell’impresa”.

Inoltre, si sottolinea che “il furto di beni alimentari custoditi in annessi agricoli o abitazioni rurali, genera un clima di paura e vulnerabilità nelle famiglie che presidiano le zone più isolate e la frequenza e la precisione dei colpi suggeriscono la presenza di gruppi organizzati che agiscono indisturbati, favoriti dalla vastità del territorio e dall’oscurità.

Nonostante l’encomiabile impegno delle forze dell’ordine locali, i presidi attuali appaiono purtroppo insufficienti a fungere da deterrente contro una criminalità sempre più spregiudicata”.

Di qui la necessità di un incontro e un “autorevole intervento per ripristinare la legalità e la serenità necessaria per continuare a lavorare”.

Urgenza confermata dal fatto che “anche la scorsa notte, un gruppo di malviventi organizzati, ha danneggiato numerose strutture e mezzi agricoli oltre che aver bivaccato in un agriturismo, in fase di inaugurazione”.

Ecco le foto di alcuni danni causati dai malviventi.