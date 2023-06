Ad Acerenza in visita il Cardinale Luis Antonio Tagle. I dettagli

Oggi, 24 giugno c.a., a conclusione del secondo anno del Cammino Sinodale, per una riflessione sul senso dell’Evangelizzazione oggi in Italia, S.E. Mons. Francesco SIRUFO, Arcivescovo di Acerenza, e la Segreteria per il Sinodo diocesano, hanno invitato S.Em. il Cardinale Luis Antonio TAGLE, Pro-Prefetto per la Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, a presiedere l’Assemblea diocesana acheruntina per riflettere sul tema “Prima evangelizzazione: anche in Italia?” .

Alle ore 15,30, presso l’Auditorium San Giovanni Paolo II – Centro Tabor, si svolgerà l’Assemblea diocesana con l’intervento di S.Em. il Cardinale Luis Antonio TAGLE; seguirà, in Cattedrale, alle ore 18,00 la Celebrazione Eucaristica alla presenza delle autorità civili e i rappresentati delle comunità parrocchiali e delle aggregazioni laicali.

Di seguito la locandina con i dettagli.

