Al via l’avviso pubblico per contributi a fondo perduto in favore di queste micro e piccole imprese. Ecco i dettagli

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha lanciato l’avviso pubblico, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di NGEU – Next Generation EU attraverso i fondi destinati al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.

Tra gli ambiti di attività c’è anche l’artigianato artistico.

L’avviso pubblico è online:

sul sito istituzionale del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/

sul sito istituzionale della DGCC: https://lnkd.in/dXPXjQrd

sul sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/

La proposta potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 dell’11 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 12 luglio 2023 esclusivamente attraverso il sito www.invitalia.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 848.886.886 oppure accedere al sito web https://lnkd.in/dxBPki3s.

L’avviso pubblico ha come obiettivo quello di fornire supporto ai settori culturali e creativi, attraverso contributi finanziari, per realizzare attività, progetti o prodotti volti a contribuire all’azione per il clima, coniugando design e sostenibilità, orientando il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell’ambiente.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)