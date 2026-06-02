Arisa, “Canterò gratis a Potenza per raccogliere fondi per la terapia di una ragazza”. I dettagli

Arisa canterà, senza ricevere alcun compenso, in un concerto che si terrà prossimamente a Potenza per raccogliere fondi per la terapia a cui si dovrà sottoporre una ragazza del capoluogo lucano.

L’impegno, fa sapere, l’ansa, è stato preso dalla stessa artista lucana in serata al Teatro Stabile di Potenza dove ha ricevuto dal prefetto Michele Campanaro l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Dal palco, la cantante ha salutato la ragazza e i suoi famigliari e, appreso il costo della terapia, si è rivolta al prefetto e al sindaco, Vincenzo Telesca: “Canterò gratis – ha detto Arisa – allo stadio Viviani di Potenza.

Metteremo un biglietto simbolico e con l’incasso aiuteremo questa ragazza che ha bisogno di noi. Chiamatemi per comunicarmi la data”.

Proprio per vedere Arisa – che è cresciuta a Pignola, paese alle porte di Potenza – centinaia di persone della sua terra si sono recate in serata al Teatro Stabile per la cerimonia di consegna delle onorificenze.

L’artista lucana ha anche cantato due brani, che sono stati lungamente applauditi dal pubblico in sala.