Attenzione: in Basilicata sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere. I dettagli

Un avviso per i cittadini.
Il sindaco di Grassano Filippo Luberto scrive:
“Sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere in atto nei paesi limitrofi.
Fare attenzione ed allertare immediatamente le Forze dell’ordine al 112″.
Un avviso per i cittadini.
Il sindaco di Grassano Filippo Luberto scrive:
“Sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere in atto nei paesi limitrofi.
Fare attenzione ed allertare immediatamente le Forze dell’ordine al 112″.
Il 6 ottobre 2025 alle ore 11.30 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Nemoli per l’incendio di un attività di panificazione….
Il Consigliere regionale Antonio Bochicchio, unitamente al Partito Socialista di Basilicata, esprime il pieno sostegno alla petizione promossa dalla Filt Cgil Basilicata per la realizzazione…
“Il progetto annunciato oggi da Pre srl, società del gruppo Grippo Investment, per la creazione della prima Hydrogen Valley della Basilicata, con l’obiettivo di favorire…
Sabato 11 Ottobre alle ore 17:00 sarà inaugurata presso il Museo Provinciale Archeologico di Potenza via Lazio 6 la mostra: DC STORIA DI UN PAESE….
Un avviso per i cittadini. Il sindaco di Grassano Filippo Luberto scrive: “Sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere in atto nei…
La Basilicata esulta con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Venosa, in provincia di Potenza, è andato un premio da 50.596 euro grazie…
Questa mattina, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, nella sede del Palazzo di Governo, la visita istituzionale della Dottoressa Stefania Santoleri, dallo scorso…
Il 5 ottobre 2025 il Comando VF di Potenza ha effettuato un intervento di recupero di un bovino bloccato nel fango fino al collo a…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Procuratore Distrettuale Maurizio Cardea: “La Polizia di Stato, nella giornata di sabato 04 ottobre 2025, ha dato esecuzione ad…
Restituire al mare la sua libertà, rimuovendo ciò che l’uomo vi ha abbandonato: è questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Plastic Free a Maratea, in provincia di…
Il Torneo delle Regioni 2025 organizzato dalla FIBS è uno degli appuntamenti più importanti nel mondo del Baseball italiano, quest’anno organizzato in Sardegna dal 2…
A Gianluigi Albano, docente di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, di Montalbano Jonico, è…
Si è conclusa la Peregrinatio della Madonna del Carmine, che in questi giorni ha toccato il cuore della comunità di Potenza. Commenta l’Arcidiocesi: “La sua…