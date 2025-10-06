Potenza, presso il Museo Provinciale Archeologico tutto pronto per l’inaugurazione della mostra: Democrazia Cristiana Storia di un Paese. I dettagli

Sabato 11 Ottobre alle ore 17:00 sarà inaugurata presso il Museo Provinciale Archeologico di Potenza via Lazio 6 la mostra: DC STORIA DI UN PAESE.

“Dopo oltre 30 anni dalla decisione di sciogliere la Dc (1994) si può rivedere serenamente la lunga esperienza democristiana, una storia da riscoprire, considerare e rivalutare.

Attraverso le immagini fotografiche si vuol contribuire a rappresentare la storia vera della Dc che è stata una storia complessa, storia non solo di grandi leader ma anche di popolo, fatta da molti milioni di donne e uomini.

Dalle foto è possibile capire e vedere i progressi realizzati in quegli anni nel cinquantennio democristiano: edilizia popolare, agricoltura meccanizzata, sviluppo industriale, autostrade, scelta europeista ed atlantica, sistema sanitario nazionale.

Dalle foto si può inoltre vedere il modo di vivere la politica in quel tempo fatto di folle liberamente e consapevolmente partecipe ai comizi ed alle manifestazioni.

Le foto possono infine offrire immagini della vita intorno alle sezioni di partito, luogo di appartenenza e d’impegno politico ma anche di ritrovo e socialità.

La Dc della Basilicata è stata parte integrante e spesso modello di partecipazione, di classe dirigente, di popolo, di idee di quella grande esperienza dei cattolici democratici.

Le foto, infine, offrono uno spaccato della forma della propaganda politica affidata prevalentemente ai manifesti espressione spesso di creatività artistica.

La mostra sarà presentata Sabato 11 ottobre con la testimonianza di alcuni noti esponenti politici della Dc lucana che ne sono stati i veri ed autentici protagonisti e sarà visitabile fino al 25 Ottobre”.

Così scrive l’On. Giuseppe Molinari, membro del comitato nazionale per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana.

Questo il programma.