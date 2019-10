Aumenti in arrivo! Tabacco, giochi e sigarette elettroniche: ecco la situazione

Aumenti su tabacco, sigarette elettroniche e giochi.

Ecco cosa prevede la manovra finanziaria.

Verranno presi di mira il trinciato, il tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche, specialmente per i dubbi sorti in seguito al alcuni decessi che vedrebbero queste ultime come unica causa.

Per quanto riguarda il gioco, si sta pensando a una proroga alle correnti concessioni e a un inasprimento del costo dei Nulla Osta per la messa in esercizio (i cosiddetti Noe) degli apparecchi da intrattenimento.

Sareste d’accordo?