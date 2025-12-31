“Avigliano afferma con forza l’idea di una città che non lascia indietro nessuno”. Il provvedimento

“Il 2025 è stato un anno di lavoro intenso, di scelte politiche chiare e di impegno costante.

Un anno in cui abbiamo seminato con responsabilità e visione, raccogliendo soddisfacenti risultati.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dell’anno, ieri sera, grazie al voto della maggioranza di governo cittadino, la redazione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) è entrata ufficialmente tra gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione.

Una decisione che afferma con forza l’idea di una città che non lascia indietro nessuno.

Questo si inserisce in un percorso difficile da sintetizzare, costruito giorno dopo giorno, dal potenziamento del trasporto scolastico per bambini con disabilità all’avvio del trasporto sociale; dal progetto di welfare culturale “Pentole e Sassofoni” alle interlocuzioni avviate per la realizzazione di un centro diurno per persone con disabilità sul territorio comunale.

A questi si aggiungono il progetto di pronto intervento sociale per le persone vulnerabili e il rafforzamento dell’Ufficio sociale attraverso l’assunzione di una ulteriore assistente sociale.

In ambito sanitario abbiamo sostenuto e promosso azioni concrete, consapevoli che il diritto alla salute sia un pilastro irrinunciabile, dall’avvio sperimentale della Telemedicina presso la delegazione comunale di Lagopesole, all’impegno costante per il miglioramento della medicina territoriale.

Il 2025 ha inoltre segnato l’avvio di progetti fondamentali per il futuro della nostra comunità:

“Crescere Insieme”, dedicato ai temi dell’affettività, della nutrizione e delle dipendenze tecnologiche nei bambini in età scolare;

il protocollo d’intesa con ACAT del Potentino contro le dipendenze comportamentali e da sostanze;

il piano straordinario Giovani, Economia e Lavoro (GEL), da cui è nata la Cooperativa di Comunità CiVitas di Avigliano.

A tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Avigliano rivolgo l’augurio di un 2026 di prosperità.

Continueremo a lavorare con determinazione, perché crediamo in una comunità che cresce, che si prende cura dei più fragili e che guarda al futuro con fiducia. Buon anno”.

È quanto fa sapere l’assessore comunale Fabiola Tortorelli.