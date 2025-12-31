Potenza: L’Ente Pro Loco Basilicata Aps a sostegno del Centro Internazionale di Dialettologia. L’appello

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps:

“Ci uniamo all’appello per scongiurare la chiusura del Centro Internazionale di Dialettologia.

Negli anni abbiamo collaborato attivamente sul territorio lucano con le Pro Loco e le associazioni aderenti alla Rete Associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps, beneficiando del prezioso lavoro che il Centro Internazionale di Dialettologia ha profuso nell’attività di salvaguardia e promozione dell’immenso patrimonio culturale dialettale lucano – e riteniamo che le Istituzioni ai vari livelli e l’Università degli Studi della Basilicata debbano trovare tutte le soluzioni praticabili per risolvere la situazione di precarietà e dare una continuità all’attività di ricerca e conservazione dei dialetti lucani.

Siamo disponibili a contribuire alla costituzione di una Fondazione che coinvolga le Istituzioni, l’Università e le realtà associative lucane, tra le possibili soluzioni che immaginiamo debba essere presa in considerazione per garantire un consolidamento del Centro Internazionale di Dialettologia della Basilicata e un futuro più certo allo stesso“.