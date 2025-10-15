Avigliano: “Con questo atto riconosciamo il valore storico, artistico e identitario dei Quadri Plastici”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere Bochicchio:
“È stato approvato ieri in Consiglio regionale un mio emendamento al disegno di legge sul Piano triennale della Cultura, che prevede l’inserimento dei Quadri Plastici di Avigliano tra gli interventi culturali di rilievo regionale insieme alla Parata dei Turchi di Potenza e alla Festa della Bruna di Matera.
L’emendamento, presentato congiuntamente al collega Piero Lacorazza, ha ricevuto il sostegno anche del consigliere Mario Polese, che ne ha sottoscritto il contenuto in sede di discussione.
Con questo atto riconosciamo il valore storico, artistico e identitario dei Quadri Plastici di Avigliano, una tradizione unica nel suo genere che merita pieno supporto e valorizzazione all’interno delle politiche culturali regionali.
L’inserimento nel Piano triennale rappresenta un passo concreto verso una maggiore attenzione e promozione del patrimonio immateriale lucano, in coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione previsti dal disegno di legge.
Ringrazio i colleghi Lacorazza, Polese e l’intero Consiglio Regionale per il sostegno a questa proposta condivisa.
La cultura è un collante della nostra comunità e strumenti come i Quadri Plastici meritano spazio e riconoscimento istituzionale.
I Quadri Plastici di Avigliano sono tra le manifestazioni più suggestive del patrimonio culturale lucano e da oggi entrano ufficialmente nella programmazione regionale”.